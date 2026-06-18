モデルで俳優の飯豊まりえさん（28）が2026年6月12日、自身のインスタグラムを更新。タイトなワンピース姿の笑顔ショットを披露した。飯豊さんの夫は俳優の高橋一生さん（45）。ブラウンのタイトニットワンピで笑顔飯豊さんは、福岡県のデパートを訪れ、抜群のスタイルが際立つタイトワンピ姿を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、ブラウンのタイトなニットワンピースを着用。椅子に座って、バッグを抱えて笑顔をみせ