昨日と今日のスイングが変わるのは、覚え方に問題がある！？ スイングは「手続き記憶」に落とし込む スイングで不可欠とされるのが再現性です。もちろんキープレフトでも同様。二重振り子に比べればはるかにシンプルなスイングだとは思いますが、再現性を保つにはちょっとした工夫が必要ですのでお伝えしておきましょう。 人間の記憶方法には、「陳述的記憶」と「手続き記憶」の２種類があります。 「陳述的記憶」は