10の基準で読み解く「一度は行きたい世界遺産」 10の登録基準に沿って代表的な世界遺産を紹介。景観だけではない、真の魅力が見えてきます。 【登録基準（酈）独自の伝統的集落や、人類と環境の交流を示す遺産】 「アルベロベッロのトゥルッリ」とんがり屋根は生存戦略？ イタリア南部プーリア州にあるアルベロベッロには、白い漆喰の壁と円錐形の石屋根を持つ住宅「トゥルッリ」が立ち並びます。ひとつ