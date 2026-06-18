大豆イソフラボンをとるとエクオールをつくり出すことができる 腸内細菌によってエクオールへと変換 エストロゲンの作用を補うことができるエクオールは、いったいどのようにつくられるのでしょうか。そのもととなる成分は、私たちがよく知る食品に含まれています。 実は、エクオールの材料は大豆製品。正確には、大豆に含まれるポリフェノール（抗酸化成分）の一種である「大豆イソフラ