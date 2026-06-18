日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ2776（-34.0-1.21%） ホンダ1403（-12.5-0.88%） 三菱ＵＦＪ3334（+62+1.89%） みずほＦＧ8145（+139+1.74%） 三井住友ＦＧ6571（+121+1.88%） 東京海上7323（+71+0.98%） ＮＴＴ146（-0.9-0.61%） ＫＤＤＩ2720（-8-0.29%） ソフトバンク209（-1.1-0.52%） 伊藤忠1852（-8.5-0.4