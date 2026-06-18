【本日の見通し】米FOMCを受けたドル高がどこまで進むか 注目された米連邦公開市場委員会(FOMC)は、市場予想通り政策金利の現状維持を決定。4会合連続での現状維持となった。なお、投票は全会一致となった。 声明や会見、経済見通しはウォーシュ新議長の色が強く出るものとなった。 声明ではフォワードガイダンスが除かれ、簡素なものとなった。 経済見通しでは、ドットチャー