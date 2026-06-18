東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値160.65高値160.80安値160.12 161.61ハイブレイク 161.20抵抗2 160.93抵抗1 160.52ピボット 160.25支持1 159.84支持2 159.57ローブレイク ユーロドル 終値1.1501高値1.1617安値1.1478 1.1725ハイブレイク 1.1671抵抗2 1.1586抵抗1 1.1532ピボット 1.1447支持1 1.1393支持2 1.1308ロ&#12