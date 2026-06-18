◆米大リーグドジャース５―４レイズ（１７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１７日（日本時間１８日）、本拠地・レイズ戦に先発し、６回７安打４失点で７勝目（２敗）をマークした。最速１０１マイル（約１６２・５キロ）、９１球の力投。規定投球回には１回１／３届かず、５回にはド軍移籍後ワーストの１イニング４失点もあり、防御率は１・４７となった。さら