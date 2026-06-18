「ゴールドCD」ってご存知ですか？ 安定した資産としてこの数年“金”の価値が高まっている。相場では浮き沈みはあるものの、金が貴重な金属であることには変わりあるまい。我が家にもこの金資産はないものかと、探ってみたのだが……。そうそう、ありましたよ、CDラックの中に。CDの反射膜が一般的なアルミではなく金を用いた「ゴールドCD」が！ ゴールドCDは、音楽CDそのものが生まれて間もない1980年