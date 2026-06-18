じめじめとした梅雨の季節、食欲が落ちるときでもつるっと食べられる冷たい麺が大活躍！冷やし中華やそうめんもいいけれど、今年は世界の冷たい麺に挑戦してみませんか？韓国・中国・東南アジアの本格ひんやり麺を、おうちで手軽に作れるレシピを3つご紹介します。■【人気レシピNo.1】つるっとさっぱり！本格派「韓国冷麺」甘酢タレで食べる本格韓国冷麺は、コシのある麺とさっぱりとしたスープが梅雨の食欲不振を吹き飛ばしてく