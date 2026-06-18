入園式でいきなり嫌味を言われてしまった遙さん。ただでさえ慣れない新生活なのに、幸先が悪すぎます…。そこへ救いの手を差し伸べてくれた親切なママ友。でも、格式ある幼稚園だから…という言葉、少し引っかかりませんか？この先、誰を信じればいいのか分からなくなってくるかもしれません。>>【まんが】ママ友ゲーム(ウーマンエキサイト編集部)