【ジュネーブ共同】国際オリンピック委員会が2036年夏季五輪の開催地を、29年に決める方針を固めたことが17日、分かった。インドやカタールなどが興味を示しており、複数の候補から委員の投票で選ぶ方式が復活する可能性がある。