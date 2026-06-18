１９８１年にフジテレビ系バラエティー番組「欽ドン！良い子悪い子普通の子」から誕生したイモ欽トリオが今年４５周年を迎え、７〜８月に９都市１２公演の全国ツアーを開催する。ツアーをプロデュースするフツオこと長江健次（６１）が、アニバーサリーイヤーの感慨やヨシオこと山口良一（７１）、ワルオこと西山浩司（６５）との関係性、ツアーの見どころを語った。西山の所属事務所が年頭に解散し、山口が所属した東京ヴォー