醍醐虎汰朗主演で実写映画化されることが発表されていた『マッチモンド』のもう1人の主演を、一般公募オーディションでグランプリで選ばれた演技未経験の勝木将慶が務めることが決定。公開日が9月11日に決定し、あわせて特報映像が公開された。 参考：醍醐虎汰朗主演で『マッチモンド』実写映画化決定監督は倉橋龍介、脚本は阪元裕吾 原作は、“喧嘩の相手”とつながるマッチングアプリ「マッチトゥマッチ」を軸に展