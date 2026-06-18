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○経済統計・イベントなど ０８：５０日・対外対内証券売買契約等の状況 １０：２０日・１年物国庫短期証券の入札 １５：００英・失業率 １５：００英・失業保険申請件数 １７：００ユーロ・経常収支 １８：００ユーロ・建設支出 ２０：００英・ＢＯＥ（英中央銀行）政策金利発表 ２０：００英・ＭＰＣ（英中央銀行金融政策委員会）議事要旨 ２１：３０米・新規失業保険申請件数 ２１：