１７日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１６０円６５銭前後と前日と比べて２０銭強のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８４円７７銭前後と同１円５０銭弱のユーロ安・円高だった。 米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は１７日まで開いた米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で、政策金利の指標であるフェデラルファンド（ＦＦ）金利の誘導目標を３．５０～３