広瀬アリスが主演を務める映画『沖晴くんの涙を殺して』が10月2日より全国公開されることが決定した。 参考：『全領域異常解決室』が帰ってくる！藤原竜也、広瀬アリスら神々との再会が待ち切れない 原作は、2015年に松本清張賞と小学館文庫小説賞をW受賞してデビューし、吹奏楽小説『風に恋う』やテレビドラマ化もされた『転職の魔王様』シリーズが話題となった額賀澪の長編小説。余命1年を宣告され故