１８日の東京株式市場は強弱観対立のなか、日経平均株価が前日終値を挟んだ比較的狭いゾーンで売り買いを交錯させる展開が予想される。前日は朝安後に切り返し一時７万円トビ台で推移する局面もあったが、大引けは６万円台に押し返されて着地した。きょうも７万円大台ラインを巡る攻防が意識される。前日の欧州株市場は強弱拮抗のなかもプラス圏で取引を終える市場が多かった。欧州の主要６００社で構成されるストックス・