胃もたれや腹痛といった症状は日常的なものですが、場合によってはがんなどの重大疾患が隠れている可能性もあります。そうした疾患を見つけるのに大事なのが問診。診察時、医師に伝えるべきことを忘れてしまうと、重大な疾患の見過ごしにつながることもあります。そこで今回は、受診時に伝えるべきことを「牛腸内科クリニック」の牛腸先生に解説していただきました。 監修医師：牛腸 俊彦（牛腸内科クリニック） 昭和医科