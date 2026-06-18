株式会社ロモジャパンは、魚眼レンズ一体型の35mmフィルムカメラ「Fisheye No.2」に新色「La Mer」を追加した。 これまで「Fisheye No.2」には、ブラック&ホワイトのスタンダードカラーのほか、Rodeo Denim、Papaya Pop、Acapulco La Quebrada、Grape Jamが追加されている。 今回加わったのは、フランス語で「海」を意味する「La Mer」を冠した青系カラー。 内蔵フラッシュを搭載するほか、ホッ