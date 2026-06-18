日本代表にまた試練がもたらされた。６月17日、ベースキャンプ地のナッシュビルで実施されたトレーニングの前、オランダ戦で久保建英が左膝を負傷したと正式に発表された。日本サッカー協会の広報担当者によれば、MRI検査を受けて負傷が確認され、離脱はせずに、早期復帰を目指してリハビリに励むという。久保の怪我について、10番の堂安律は「いろいろなトラブルというか、そんなネガティブには言いたくないですけど、こ