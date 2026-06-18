長尾製作所（神奈川県川崎市）は6月17日、コントローラーを収納できるスタンド「コントローラー収納スタンド マグネット式」と「コントローラー収納スタンド VESAモニター背面収納式」の2商品をメーカー直販サイトとAmazon.co.jpで発売する。店頭売価はマグネット式が1580円前後、VESA背面収納式が1480円前後。●2mmの鉄を加工したメイド・イン・ジャパン製品新製品は、企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国