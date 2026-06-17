「できないことを克服しなさい」……多くの人がそう言われて育ってきた。しかし、家具メーカー大手のニトリでは、社員の短所の克服は目指さないという。「何ができないか」ではなく、「何が得意か」に目を向けてきた。人の強みを生かす組織づくりに迫る。※本稿は、実業家の似鳥昭雄（著）、精神科医の岩波 明（監修）『発達障害の私だからこそ、成功できた』（祥伝社）の一部を抜粋・編集したものです。自身の経験を活かしたニト