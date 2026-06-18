― ダウは507ドル安と5日ぶりに反落、FOMCを受けて年内利上げ観測が高まる ― ＮＹダウ 51492.55 ( -507.12 ) Ｓ＆Ｐ500 7420.10 ( -91.25 ) ＮＡＳＤＡＱ 26021.66 ( -354.68 ) 米10年債利回り4.488 ( +0.048 ) ＮＹ(WTI)原油 76.69 ( +0.74 ) ＮＹ金 4381.4 ( +27.0 ) ＶＩＸ指数18.44 ( +2.03 ) シカゴ日経225先物 (円建て)69910 ( -140 ) シカゴ日経225