◇交流戦阪神10―3楽天（2026年6月17日甲子園）本塁打あり、犠飛あり、適時打あり……と多彩だった阪神の得点パターンには2度のセーフティースクイズもあった。一つは6回裏、大山悠輔の右犠飛で3―0とした1死一、三塁、高寺望夢の初球だった。バントは狙い通りの一塁寄りだったが、やや小飛球となった。それでも三塁走者・森下翔太は第2リードから判断よくスタートを切り、打球が落ち、投手が処理した際には本塁を駆け抜