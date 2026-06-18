岸和田競輪場のG1「高松宮記念杯競輪」が3日目を迎える。11Rは西一次予選2が行われる。寺崎がダイナミックな攻勢で白星をつかむ。稲川は踏み出しをしのいで差し迫る。山崎賢に乗る北津留や、混戦なら皿屋の一撃も。＜1＞寺崎浩平気持ちも動きも中途半端で。踏み応えも良くなかった。体の感覚は悪くない。昨年も途中から立て直したので頑張りたい。自力勝負。＜2＞皿屋豊メンバーが強くて動けなかった。よく考えて走る