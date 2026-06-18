国際バレーボール連盟は16日（火）、6月3日に開幕したネーションズリーグ（VNL）中に起きた3件の事案についての決定を下したことを発表した。今回の事案は3件とも、大会中の監督の言動を問題視したもので、懲戒処分を科す権限を持つ独立機関であるFIVB懲戒委員会小委員会が決定している。まず、男子中国代表のヴィタル・ヘイネン監督が、6月10日に行われたスロベニア代表戦後のインタビューに