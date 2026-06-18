「自分のやれることはやっていますし、それは貫けていると思います」ロッテの愛斗はブレずに自分のやれること、後悔しないように日々野球と向き合っている。6月12日に今季2度目の昇格を果たし、『9番・センター』でスタメン出場した13日のDeNA戦、1−15の4回二死二、三塁の第2打席、篠木健太郎が2ボール2ストライクから投じた5球目の150キロストレートを右中間に弾き返す2点適時三塁打を放った。現在の打撃の状態については