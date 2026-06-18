中日Jr.で日本一2度…元監督の湊川誠隆氏が伝える“守備力向上術”学童野球の精鋭によって編成されるNPBジュニアチーム。短い活動期間の中で、どのように組織力を高めているのか。さらには勝つ集団を作るには何が必要なのか。元中日選手で、ドラゴンズジュニアの監督として「NPBジュニアトーナメント」を2度制した湊川誠隆氏は、守備に多くの時間を割く重要性を説く。“決め事”を重視し、事前に次の準備をすることで守備力は飛