本拠地レイズ戦米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手が17日（日本時間18日）、本拠地レイズ戦に先発登板。6回4失点で今季7勝目を挙げた。右手中指から出血しながら力投。投手専念とみられていたが、6回には代打で登場するなど大谷劇場の一日となった。右手中指から出血し、血染めのピッチングとなった大谷。6回4失点とした後、その裏の攻撃でサプライズが待っていた。「5番・DH」のロハスのところで代打で登場。この日は投手