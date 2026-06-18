韓国の次戦メキシコ戦にFIFAが招待サッカー北中米ワールドカップ（W杯）において、観戦した韓国人女性インフルエンサーがメキシコのユニホームを着た男性に人種差別とされるジェスチャーをされたことが騒動に。この件に国際サッカー連盟（FIFA）が動き、18日（日本時間19日）に行われる韓国の次戦メキシコ戦にこの女性を招待することになったという。発端となったのは、YouTubeで660万人の登録者、TikTokで220万人のフォロワー