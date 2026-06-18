ハンドボール・リーグH男子プレーオフ決勝ハンドボール・リーグH男子プレーオフ決勝が14日、東京都・代々木第一体育館で行われ、ブレイヴキングス刈谷が豊田合成ブルーファルコン名古屋を28-27で下して初優勝を飾った。悲願の立役者は、今季の年間最優秀選手賞に輝いたLBアンドレ・ゴメス。恩師を追って、母国ポルトガルから極東へやってきた27歳が、最初のシーズンで栄光を手にした。ポルトガル出身。ヨーロッパで長年活躍