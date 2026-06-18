休日の終わりが近づくにつれて「明日からまた仕事か……」と気分が沈んでしまう人は多いだろう。そんな「仕事前ブルー」を吹き飛ばす斬新な発想を描いた作品『仕事に行きたくない時は』（作：ウクさん）が、注目を集めている。 それはギャルちゃんと同僚のゆいが楽しく休日を過ごしていたときのこと。ゆいは「明日から仕事なのがつらい」と、ギャルちゃんに本音をこぼす。そんなゆいに対し、ギャルちゃんは「じゃあ、うちの