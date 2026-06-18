【フラッシュバック高市早苗首相の珍行・蛮行】【続きを読む】高市早苗氏が国会でテレビ局に「電波停止」をチラつかせた暴挙…おごりと強権体質が露見■2014年6月の記事を再掲載ブチ切れ国会答弁に高圧的、感情的な態度。週末は公邸に引きこもり、外交では抱きついたり、踊ったりと謎のハイテンション。女性初の総理大臣として華々しく就任し、5〜6割台の支持率を維持する一方で、政治家・リーダーとしての資質に疑問符が付き始