札幌と契約延長した田川知樹「あんまりビールとかは飲まないタイプなので」北海道コンサドーレ札幌は6月17日、横浜F・マリノスから期限付き移籍中のGK田川知樹と、2026-27シーズンまで契約延長したことを発表した。6月6日に行われたアルビレックス新潟とのプレーオフ第2戦の試合後にゴール裏から掲げられたのは、残留を願う横断幕。これに対し、契約延長という形で返答した。「田川、ビヤガーデンがお前を呼んでいる」0-0から