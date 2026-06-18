1年後のブラジルW杯で「世界一」へ着手した具体的なチーム作りなでしこジャパン（日本女子代表）の狩野倫久監督が、6月17日に千葉県内の「高円宮記念JFA夢フィールド」で合同取材に応じた。来年、ブラジルで開催される女子ワールドカップ（W杯）を見据えた具体的なチーム作りや、北中米W杯を戦う男子日本代表への思いも明かした。現在のなでしこジャパンの強みの1つは、前体制からの「継続性と進化」だ。前任のニルス・ニー