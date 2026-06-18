FacebookやInstagramといったソーシャルメディアを運営するMetaの経営陣は、自社のエンジニアリング組織における「AIを駆使した改革」を猛烈な勢いで進めています。そんなMeta内で行なわれている改革の実態を、ゲルゲイ・オロス氏が解説しました。Why is Meta destroying its engineering organization?https://newsletter.pragmaticengineer.com/p/why-is-meta-destroying-its-engineeringMetaは20年間にわたって他に類を見ない優