女優の広瀬アリス（３１）が１０月２日公開の映画「沖晴くんの涙を殺して」（矢崎仁司監督）で８年ぶりに映画単独主演することが１７日、わかった。額賀澪（みお）氏の同名長編小説を実写映画化。広瀬は末期の乳がんを患い余命１年を通告され、故郷に戻ってきた音楽教師・踊場京香を演じる。母校の合唱部の指導をする中で、津波で家族を亡くし、「喜び」以外の「嫌悪・怒り・哀れみ・恐れ」といった感情を失った高校生・沖晴と