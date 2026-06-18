ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は１８日、プロ野球１軍の球団数拡張案が出たことを報じた。国会議員の超党派で結成された「野球の未来を考える議員連盟」の臨時総会が１７日、東京・千代田区内の衆議院第一議員会館で行われ、最高顧問に岸田文雄元首相、幹事長には小泉進次郎防衛相が就く中、ソフトバンクの王貞治球団会長と日本ハムの栗山英樹ＣＢＯが「野球・スポーツの未来−次世代のための環