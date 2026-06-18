高市早苗総理が強い意欲を見せている憲法改正。しかし、そもそも憲法の中身をどれだけ知っているだろうか。【映像】大阪おばちゃん語訳で読む「憲法9条」ニュース番組『わたしとニュース』では、法学者の谷口真由美氏と漫画家の瀧波ユカリ氏とともに、憲法の条文を「大阪おばちゃん語」で読み解きながら、憲法を自分ごととして捉えるためのヒントについて深掘りした。■「9条は変えたくない」「ほとんど分からない」街の声と現