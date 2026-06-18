俳優の広瀬アリスが主演を務める映画『沖晴くんの涙を殺して』が、10月2日より全国公開されることが発表された。広瀬にとっては、2018年公開の映画『巫女っちゃけん。』以来、8年ぶりの映画単独主演作となる。【画像】原作書影本作は、2015年に松本清張賞と小学館文庫小説賞をW受賞してデビューし、吹奏楽小説『風に恋う』やテレビドラマ原作「転職の魔王様」シリーズが話題となった額賀澪（ぬかが・みお）が手がける同名小説