イングランド―クロアチア後半、チーム3点目のゴールを決めるイングランドのベリンガム（手前）＝ダラス（共同）イングランドが点の取り合いを制した。前半12分にPKで先制したケーンが、1―1の同42分に右CKを頭でたたき込んだ。2―2で迎えた後半は立ち上がりにベリンガムが右を突破して勝ち越しゴール。途中出場のラッシュフォードが同40分にダメを押した。クロアチアも攻撃は鋭く、ムサらの得点で2度追い付いたが、守備で踏ん