かわいい顔して、押すところは押す。勝った後にも大げさに喜ばないところがまたキュート。大会中に急成長を遂げているポーカーグラドルの表情が光る瞬間だった。【映像】童顔ポーカーグラドル、会心勝利でも可愛く“おすまし顔”美女12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」第10回が6月13日に配信。西野夢菜が山瀬まゆとの一戦で強役を活かしてポット獲得