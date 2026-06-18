タクシー配車アプリなどを手掛けるGOが東証グロース市場に上場し、初日は2000万株以上の取引が行われた。 関連記事：「外免切替」厳格化半年、日本の運転ルールの細かさが明らかに 上場後初の取引における基準価格として設定される「公開価格」は2400円。これに対してGOは2910円で取引が始まった。時間が経過するごとに株価は下落していき、初日は2640円で取引を終えているが、大きな利益を上げた会社がある