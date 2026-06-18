【FIFAワールドカップ2026】ポルトガル代表 1ー1 コンゴ民主共和国代表（日本時間6月18日／ヒューストン・スタジアム）【実際の映像】番狂せ衝撃ヘッドで歴史的歓喜の瞬間52年ぶりにワールドカップ出場を果たしたコンゴ民主共和国代表に歓喜の瞬間が訪れた。エースFWヨアヌ・ウィサが歴史的な一撃を叩き込み、スタンドは熱狂に包まれた。コンゴ民主共和国は、旧ザイール共和国時代に出場した1974年の西ドイツ大会以来、52年ぶ