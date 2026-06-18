天皇皇后両陛下は、現地時間の17日午後7時半ごろからアムステルダム王宮で行われたウィレム・アレキサンダー国王、マキシマ王妃夫妻主催の晩さん会に臨まれました。晩さん会には国王の母ベアトリックス前女王や、国王の長女で次の女王となることが決まっているカタリナ・アマリア皇太子（22）、三女のアリアーン王女（19）など王族も出席し、両陛下は最初に記念撮影に臨まれました。その後、両陛下は国王夫妻と共に晩さん会の招待