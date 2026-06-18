「ドジャース５−４レイズ」（１７日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手が先発し、６回、９１球を投げて今季ワースト７安打、同最多タイ４失点で７勝目（２敗）を挙げた。１２日の欠場原因となった左膝の状態が心配される中、最速は１６２・５キロをマーク。防御率１・４７。六回の攻撃ではＤＨを解除し、ロハスに代わって打席に立ち、遊ゴロに倒れた。チームは逆転勝ちで３連勝を飾った。六回には２死から投手専念だっ