俳優の竹内涼真がＷ杯へ向けて熱い思いをつづった。サッカーＷ杯北中米大会の日本テレビ系スペシャルナビゲーターを務める竹内は、１８日までに自身のインスタグラムを更新。「いってきます球際勝負してきます日本代表に本気のエールをおくろう」と熱い言葉で鼓舞し、森保一監督の名前が入ったユニホームを手にした自身のショットをアップした。これに対してネット上では「行ってらっしゃい！」「共に燃えるぜ」「頑張れ