『90メートル』『未来』と出演映画が次々と公開され、連続ドラマ「未来のムスコ」が話題になるなど、俳優業が順調な西野七瀬。コメディに挑んだ映画『免許返納!?』は舘ひろしが主演。映画『帰ってきた あぶない刑事』で共演した舘と、今度は「俳優とマネージャー」として向き合った。演じた役どころは舘が演じる映画スター、南条弘に振り回されっぱなしのマネージャー、川奈舞。舘が太鼓判を押すコメディエンヌっぷりが見どころだ