投資用マンションの営業を受けると、「毎月赤字でも節税になります」「所得税が戻るので実質的な負担は少ないです」と説明されることがあります。確かに、不動産投資では赤字によって所得税や住民税が軽減されるケースがあります。しかし、税金が安くなることと、お金が増えることは同じではありません。 本記事では、不動産投資における節税の仕組みと、本当に得をしているのかを判断するポイントについて解説します